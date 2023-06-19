Жители Заельцовского района Новосибирска сообщают о клубах дыма в небе

Предположительно, горит трава. Фото: стоп-кадр видео «Новосибирск с огоньком».

Вечером 19 июня жители Новосибирска сообщили о задымлении в Заельцовском районе. Судя по всему, там горит трава. Ролик от очевидцев выложили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам горожан, пожар неподалеку от улицы Победы. Предположительно, трава горит у магистрали по улице Жуковского в Заельцовском районе.

На ролике с места видно работу отряда пожарных, стоит красный грузовик. Рядом с огнем много деревьев — неясно, коснулось ли их пламя.

В Главном Управлении МЧС России по Новосибирской области инцидент пока не прокомментировали.

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