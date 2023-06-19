На спуске с Горской в Новосибирске столкнулись две иномарки и спецмашина дорожников

Кто виноват в аварии - будут выяснять сотрудники ГИБДД. Фото: Мария АНАНОВА

В Новосибирске в понедельник, 19 июня, произошла авария с участием двух иномарок и спецтехникой. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

− Дорожно-транспортное происшествие с участием Camry, Subaru B4 и автомобиля дорожных служб произошло на спуске с Горской к улице Стартовой, − говорится в посте.

Очевидцы сообщили, что после лобового столкновения у легковушек сработали подушки безопасности.

О том, какие повреждения получили водители иномарок, были они в момент аварии в салоне одни или с пассажирами, а также кто из трех автомобилистов первым нарушил правила, − на момент публикации информации журналисту КП-Новосибирск известно не было.

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