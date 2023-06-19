«Заступился за женщину»: суд освободил новосибирца, подозреваемого в убийстве соседа

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который убил сожителя соседки. Таким образом он защищал женщину от побоев.

Трагедия произошла 8 ноября 2018 года. Подсудимый услышал очередной скандал: соседку снова избивал ее знакомый. Мужчина не вытерпел и постучался к ним в квартиру.

В материалах дела говорится, что открыл сожитель женщины, у которого мужчина поинтересовался о причинах рукоприкладства. Но тот лишь отмахнулся: не твое дело, уходи. Сосед потребовал прекратить насилие. Завязалась драка, во время которой подсудимый повалил хулигана на пол и несколько раз ударил руками по голове и телу. От полученных травм обидчик женщины скончался.

– В прениях я заявил о переквалификации статьи: со 105-й УК РФ «Убийство» на ч.1 ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артем Вонарха.

На основании этого суд вынес приговор: исправительные работы на 1 год 6 месяцев с удержанием 15% в доход государства. Подсудимого освободили от наказания из-за истечения сроков давности: он провел в СИЗО и колонии 3 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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