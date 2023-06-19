Труженикам тыла и ветеранам труда Новосибирской области сделают бесплатный проезд с 2024 года

Постановление касается пригородных поездов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области сделают бесплатным проезд в электричках для ветеранов труда и тружеников тыла. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» одобрили на заседании правительства Новосибирской области 19 июня.
Изменения закона начнут работать 1 января 2024 года.
Правом бесплатного проезда в пригородных поездах НСО также пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий жители.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер