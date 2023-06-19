Труженикам тыла и ветеранам труда Новосибирской области сделают бесплатный проезд с 2024 года

Постановление касается пригородных поездов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области сделают бесплатным проезд в электричках для ветеранов труда и тружеников тыла. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» одобрили на заседании правительства Новосибирской области 19 июня.

Изменения закона начнут работать 1 января 2024 года.

Правом бесплатного проезда в пригородных поездах НСО также пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий жители.

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