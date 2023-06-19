Появилось видео погони за новосибирским шумахером, который угнал машину на заправке

Машина патруля разгонялась до 126 км/час. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В ГУ МВД по Новосибирской области показали ролик динамичной погони за местным нарушителем, который угнал 2 машины за неделю.

— Днем 14 июня наряду ДПС доложили об угоне машины Nissan Tiida. Сотрудники заметили угнанный автомобиль в Первомайском районе Новосибирска — начали преследование. Требования наряда из громкоговорителя водитель проигнорировал, продолжая движение с высокой скоростью, хаотично перестраиваясь из полосы в полосу, тем самым создавая угрозу для других участников дорожного движения, — сообщили в ведомстве.

На улице Старое шоссе новосибирский шумахер остановился. Полицейским пришлось задерживать его силой.

Арестовали 23-летнего местного жителя без прав. До этого парня судили за грабеж. Оказалось, что он воспользовался моментом на АЗС на Ватутина и запрыгнул в чужую машину.

До этого, 13 июня, преступник угнал авто Honda Civic и вовсе в присутствии хозяина, угрожая ему кулаками. На этой иномарке он попал в ДТП и бросил машину.

Сейчас на новосибирце два дела — за угон и за грабеж.

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