В квартиры жителей Сибири залетают летучие мыши

Летучая мышь часто залетает в городские квартиры. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На балкон жительницы Барнаула прилетела летучая мышь. Хозяева, как сообщает Biwork.ru, гостье не обрадовались.

– Она еще и двигается. И смотрит. Страшная, – цитирует слова женщины издание. Ее собеседник предположил, что летучая мышь сама может улететь, но при этом обоих не покидали сомнения, а не оставит ли гостья следы на балконе, не испортит ли вещи.

Чем закончилось дело, и об истинных причинах «посещения» летучей мышью городской квартиры, можно лишь догадываться. Но именно в июне рукокрылые перебираются из зимних убежищ в летние, чтобы сформировать выводок.

В издании также рассказали, как безопасно выпустить летучую мышь на волю, если она все же заглянула к вам на огонек.

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