В Новосибирской области ветеранам труда и труженикам тыла сделают бесплатный проезд в электричках

В НСО ветеранам труда и труженикам тыла сделают бесплатный проезд в электричках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области введут бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для ветеранов труда и тружеников тыла. Такие изменения в областной закон одобрили 19 июня на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Андрея Травникова.

С докладом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» выступила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. По ее словам, бесплатно проехать на электричке смогут ветераны труда области и труженики тыла.

Изменения вступят в силу 1 января 2024 года.

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