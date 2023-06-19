В центре Новосибирска 12-летняя пассажирка «БМВ» пострадала в аварии с «Лексусом»

Пассажирке "БМВ" потребовалась медпомощь. Фото: областная Госавтоинспекция.
Днем 19 июня в Центральном районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Подробности аварии рассказали в областной Госавтоинспекции.
– 47-летний мужчина ехал на «Лексусе» со стороны Красного проспекта по улице Гоголя, – прокомментировали в ведомстве. – И планировал поворачивать налево – в сторону Лермонтова.
По пути следования, около дома №13, иномарка въехала в «БМВ», за рулем которой была 40-летняя женщина. В результате ДТП 12-летней пассажирке «БМВ» потребовалась помощь врачей: ее доставили в одну из городских больниц. Насколько серьезные травмы получила девочка – не сообщается.
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