Новосибирского полицейского, на самокате сбившего 8-летнего мальчика, могут отстранить от службы

Полицейский из Новосибирска катался на самокате и сбил ребенка в СПБ. Фото: https://www.spb.kp.ru/online/.

Сотрудники регионального МВД начали проверку после инцидента в Санкт-Петербурге, в котором мальчика сбил полицейский на самокате. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД РФ по НСО в понедельник, 19 июня.

— Начата служебная проверка. По ее результатам примут решение о дальнейшем пребывании сотрудника в органах внутренних дел, — отметили в ведомстве.

Еще 17 июня мальчик спокойно играл у пешеходного фонтана в Колпинском районе Петербурга. Внезапно в 8-летнего ребенка на полной скорости влетел самокатчик.

Как рассказывала КП-Санкт-Петербург мама пострадавшего, мальчик получил пугающие травмы.

— У моего сына открытый двойной передом нижней челюсти со смещением. Сломана височная доля, травмирована нога. Нас ждут мучительные месяцы реабилитации.

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