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НовостиОбщество19 июня 2023 11:19

«У него перелом грудной клетки»: новосибирская прокуратура начала проверку после ЧП с мальчиком на картинге

Прокуратура и следователи Новосибирска начали проверку после травмирования ребенка на картинге
Данила ШУЛЯК
Мальчик сломал грудную клетку на картинге.

Мальчик сломал грудную клетку на картинге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура и следователи начали проверки после ЧП 9 июня, в котором пострадал мальчик. Об этом рассказали в пресс-службах ведомств.

— Несовершеннолетний мальчик управлял картом, врезался в ограждение и сломал грудную клетку, — сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи и сотрудники прокуратуры выяснят, соответствовало ли место развлечений всем требованиям правил безопасности.

— Мы подбежали к ребёнку и начали его успокаивать. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара у ребёнка слетела обувь. Крики, слёзы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги. В это время сотрудник стоял и просто смотрел на нас, – рассказывала мама ребенка КП-Новосибирск.

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