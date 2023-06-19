«У него перелом грудной клетки»: новосибирская прокуратура начала проверку после ЧП с мальчиком на картинге

Мальчик сломал грудную клетку на картинге.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Прокуратура и следователи начали проверки после ЧП 9 июня, в котором пострадал мальчик. Об этом рассказали в пресс-службах ведомств.
— Несовершеннолетний мальчик управлял картом, врезался в ограждение и сломал грудную клетку, — сообщили в региональной прокуратуре.
Следователи и сотрудники прокуратуры выяснят, соответствовало ли место развлечений всем требованиям правил безопасности.
— Мы подбежали к ребёнку и начали его успокаивать. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара у ребёнка слетела обувь. Крики, слёзы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги. В это время сотрудник стоял и просто смотрел на нас, – рассказывала мама ребенка КП-Новосибирск.
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