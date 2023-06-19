В Новосибирске мужчина набросился на женщину с кулаками после замечания о мусоре

Один из мужчин набросился на жительницу дома с кулаками. Фото: Екатерина ЯГАНОВА

В Новосибирске молодой мужчина набросился с кулаками на женщину, которая попросила убрать за собой мусор. О происшествии сообщил телеграм-канал «У нас на Шлюзе».

– В воскресенье вечером двое молодых мужчин распивали спиртные напитки по на скамейке у дома по адресу Шлюзовая, 24, – указано в посте. – Один из них ел сушеную рыбу и выбросил остатки на клумбу. В этот момент из подъезда вышла местная жительница, которая облагораживает прилежащую к дому территорию, и попросила убрать за собой мусор с клумбы. Один из мужчин тут же начал прибирать, а второй набросился на женщину с кулаками. После он запустил в нее рыбой и бутылкой с пивом, которая разлилась перед подъездом.

К счастью, женщина смогла вырваться и скрыться в доме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber