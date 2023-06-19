В Новосибирской области каждый девятый живет за чертой бедности

Каждый девятый новосибирец живет бедно. Фото: Даниил ОПАРИН

Каждый девятый житель Новосибирска и региона — за чертой бедности. Область попала на 37 строчку рейтинга по доходам населения. Статистику сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, в НСО в бедственном положении живут 11% сибиряков — это 315 тысяч человек. При этом в среднем по стране этот показатель не превышает 9,8%. Однако в других регионах Сибири ситуация еще сложнее: в Кузбассе за чертой бедности 11,4%, в Омской и Томской областях — 12 и 12,7 процентов соответственно.

Лидеры антирейтинга: Республика Алтай — 21% населения, а также Репсбуликва Тыва — 28,8%.

С годами ситуация улучается: за 2022 количество жителей НСО, живущих за чертой бедности, уменьшилось на 1,6%.

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