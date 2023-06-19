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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:23

В Новосибирске судят уголовника, который убил другого заключенного прямо в колонии

Подсудимый признал вину
Данила ШУЛЯК
Убийца уже отбывал срок по 105 статье.

Убийца уже отбывал срок по 105 статье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Барабинский районный суд Новосибирской области разбирается в деле осужденного, который убил другого заключенного в ИК-13. При этом убийца отбывал за аналогичное преступление. Об этом сообщили на сайте суда.

— Первого марта 2023 года заключенный, уже отбывающий срок за убийство, напал на другого осужденного с кухонным ножом на фоне личной неприязни. От травм пострадавший умер на месте, — отметили в публикации органа.

Известно, что подсудимый признал вину в суде. Он уже выслушал обвинительное заключение. Сотрудники допросили сторону потерпевшего и свидетеля. Следующий суд пройдет 15 августа 2023 года.

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