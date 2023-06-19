Новосибирские следователи начали проверку после ДТП с электросамокатом, в котором сбили мальчика

Мальчик в порядке. Фото: СУ СКР по НСО.

В четверг, 15 июня в Ленинском районе Новосибирск двое парней ехали на арендованном электросамокате, когда сбили несовершеннолетнего мальчика. Нарушители попытались уехать с места.

— Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следственные органы СКР по НСО начали доследственную проверку, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники выяснят все обстоятельства инцидента и примут решение по закону.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как на Богада Хмельницкого лом в лоб столкнулись две иномарки. Участниками аварии стали Toyota RAV4 и Nissan Sunny. Как видно на записи видеорегистратора, «Тойота» выехала на встречку и на скорости врезалась в «Ниссан».

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