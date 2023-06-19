Фундамент СКИФа начали заливать в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

19 июня в Новосибирской области на строительной площадке Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» залили первую партию бетона в основание фундамента здания инжектора. Полностью флагман национального проекта «Наука и университеты» сдадут, согласно плану госзадания, в конце 2024 года.

Инжектор – один из важнейших элементов комплекса ЦКП «СКИФ». Именно здесь находится линейный ускоритель и бустерный синхротрон (малое кольцо) фотонного ускорителя. Параллельно со строительством зданий и помещений комплекса ведется изготовление необходимого технологического оборудование. Так, в начале июня специалисты Института ядерной физики СО РАН собрали линейный ускоритель и приступили к его испытаниям. Все компоненты установки полностью выполнены российскими компаниями.

– Сибирской кольцевой источник фотонов – объект знаковый для нашей страны. Вопрос технологического суверенитета – это вопрос будущего России. Новые технологии, новые материалы, новые инструменты для науки и экономики, новые возможности – вот что такое ЦКП «СКИФ». Правительство Новосибирской области и в том числе Губернатор региона Андрей Травников делают все возможное для того, чтобы строительство объекта шло по графику и установка класса «мегасайенс» была передана исследователям в установленные сроки, – сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Известно, что Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – флагманский проект Новосибирской области класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Создают его для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.

– Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

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