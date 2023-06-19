В Новосибирской области выпускные вечера готовятся провести безопасно и празднично. Фото: правительство НСО.

Выпускные вечера летом 2023 года пройдут почти для 50 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов в 933 школах Новосибирской области. Главное – не просто обеспечить безопасность этих мероприятий, но и провести выпускные как полноценные праздники, чтобы у ребят остались тёплые воспоминания о школе, подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

О том, какая работа проведена в регионе для обеспечения безопасности выпускных вечеров, главе региона во время оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области 19 июня доложил министр образования Сергей Федорчук.

– В этом году для проведения торжественных мероприятий, посвящённых вручению аттестатов, установлены следующие даты, сообщил министр: для 33328 выпускников 9-х классов – 23, 24, 26 июня и для 14006 выпускников 11-х классов с 23 по 28 июня, – сообщает правительство Новосибирской области.

Известно, что подготовлены графики проведения выпускных, которые проведут в муниципальных районах и городских округах. Это необходимо для безопасности их проведения. Графики направили в МЧС и МВД. С ведомствами налажено взаимодействие.

– На период мероприятий за каждой школой закреплены сотрудники полиции, которые будут охранять общественный порядок от начала мероприятий до полного их завершения. Непосредственно перед проведением мероприятий будут осуществлены проверки всех школ специалистами-кинологами со служебно-розыскными собаками, – добавили в правительстве.

В школах принимают меры для обеспечения порядка и безопасность. А также те, которые направлены на недопущение употребления алкоголя на выпускных.

– Проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, средств контроля и тревожной сигнализации, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта; исключается возможность несанкционированного доступа посторонних граждан на территорию организаций и в здания, – перечислили в правительстве.

Андрей Травников отдельно отметил, что это первый год когда нет никаких жестких требований со стороны Роспотребнадзора.

– Поэтому есть все основания провести выпускные как полноценные праздники, — подчеркнул Андрей Травников.

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