В Новосибирской области вынесли приговор футбольным болельщикам, убившим мужчину в массовой драке

Футбольных болельщиков приговорили к 9 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вынесли приговор двум молодым мужчинам, которые убили в массовой драке футбольного фаната. Трагедия произошла в 2017 году, сообщили в прокуратуре НСО.

– Заельцовский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей осудил двух местных жителей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – сообщили в надзорном ведомстве.

Судом установлено, что в 2017 году подсудимым было по 20 лет. Вечером 18 ноября они приняли участие в массовой драке между болельщиками футбольных клубов.

– Из-за неприязни, нетерпимого и враждебного отношения к фанатам футбольного клуба другого региона они вдвоем сбили 30-летнего мужчину с ног и нанесли каждый не менее четырех ударов по телу и голове. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте, – пояснили в прокуратуре НСО.

Мужчин признали виновными в совершении преступления (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и назначили каждому по 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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