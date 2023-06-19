На выборы губернатора в Новосибирске выдвинулся директор «Эдема» от «Справедливой России»

На выборы губернатора в Новосибирске выдвинулся кандидат от «Справедливой России». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 июня, на конференции в Новосибирске стало известно: реготедление партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выдвигает кандидата на пост губернатора региона. Стать главой области намерен директор ТЦ «Эдем» Владислав Плотников.

Как заявил депутат Госдумы Александр Аксененко, кандидатуру однопартийцы выдвинули единогласным решением. «Я не сомневаюсь в прохождении муниципального фильтра» — добавил политик.

Известно, что в прошлом Владислав Плотников — ученый. До 1993 года кандидат работал в Институте физики полупроводников. С того момента и по сей день партиец занимается бизнесом.

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