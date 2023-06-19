В Новосибирске гэбээровцы вызвали скорую пьяному мужчине: он скатился кубарем с крыльца алкомаркета

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

16 июня в 03:37 ночи бойцы ГБР-74 вывели из бара-магазина, расположенного на Вокзальной магистрали, трёх мужчин, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Своим поведением они мешали персоналу работать, а посетителям - отдыхать.

17 июня в 20:58 ГБР ГВАРДИИ вызвали в паб, расположенный на ул. Ленина в Железнодорожном районе. Пятидесятилетний мужчина, тоже будучи изрядно нетрезв, приставал к посетителям заведения, провоцируя их на драку. Когда прибыли гвардейцы, то хулиган попытался напасть и на них. В итоге он был задержан и передан сотрудникам полиции. Уже задержанный он пытаясь произвести впечатление представлялся то военным полковником в отставке, то действующим прокурором, то рядовым бойцом ЧВК.

18 июня в 01:14 ночи сигнал тревоги поступил из пивного магазина, расположенного на проспекте Дзержинского. Молодые люди - парень и девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, по неизвестной причине устроили в магазине скандал, пытались напасть на продавцов. Прибывшими на вызов гвардейцами буйные хулиганы были задержаны и переданы полиции.

В эту же ночь, в 03:39, в другом круглосуточно работающем алкомаркете, расположенном в Октябрьском районе, находившийся в нетрезвом состоянии посетитель не удержался на ногах, упал и, скатившись кубарем с высокого крыльца, получил множественные травмы и ссадины. Бойцам ГБР-74, прибывшим для того, чтобы вывести его на улицу, оставалось только вызвать для пострадавшего скорую помощь, что и было сделано. Мужчина был госпитализирован.

18 июня днём, в 11:53, в супермаркете «Пятерочка», расположенном на проспекте К. Маркса, и без того пьяный мужчина на глазах у продавцов и посетителей выпил бутылку водки стоимостью 398 рублей. В присутствии бойцов ГБР, прибывших в супермаркет по тревоге, он за неё рассчитался, после чего был отпущен.

А в 13:31 в алкомаркете, расположенном на проспекте Дзержинского, ещё один пьяный посетитель, уронил на пол и разбил бутылку водки стоимостью 368 рублей. Он также был отпущен бойцами ГБР после того, как возместил причиненный магазину ущерб.