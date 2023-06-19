В Новосибирске пропала 19-летняя девушка со шрамом на левой брови. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске разыскивают Буркову Анну Константиновну. О местонахождении 19-летней девушки неизвестно с 7 июня. Ориентировку на нее опубликовали волонтеры местного ПСО «ЛизаАлерт».

Особая примета: шрам на левой брови. Рост 154 см, худощавое телосложение, каре-зеленые глаза и темно-русые волосы. Одета была в белый топ, черные джинсовые шорты и черные босоножки, говорится в ориентировке отряда.

– На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже девушки. Ушла из дома 07 июня этого года, до настоящего времени место положение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Идет информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вы знаете, где находится девушка, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52.

Отметим, что ранее она уже пропадала.

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