В 933 школах Новосибирской области пройдут выпускные вечера

Этим летом выпускные вечера пройдут в 933 школах Новосибирской области. Фото: Дарья Козак

Этим летом выпускные вечера пройдут в 933 школах Новосибирской области. Регион тщательно готовится к проведению праздничных мероприятий.

− Выпускные вечера этим летом пройдут почти для 50 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов, − рассказали в региональном правительстве.

Аттестаты выпускникам 9-х классов будут вручать 23, 24 и 26 июня, выпускникам 11-х классов – в период с 23 по 28 июня.

Сейчас власти работают над тем, чтобы обеспечить безопасность мероприятий. Так, графики проведения выпускных вечеров уже передали сотрудникам МЧС и полицейским.

За каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции – они будут следить за общественным порядком на протяжении всего мероприятия. Перед началом праздника все школы проверят кинологи с собаками.

Также будут следить за тем, чтобы никто не употреблял спиртное, а посторонние не могли попасть на территорию.

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