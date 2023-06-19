Губернатор Андрей Травников обозначил задачи в области благоустройства на ближайшие несколько лет. Фото: правительство НСО.

Губернатор НСО Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость объективно оценивать силы при реализации проектов.

– Обращаюсь к главам муниципалитетов. В течение нескольких лет нам удается увеличивать объёмы работ по благоустройству – как общественных пространств, так и дворовых территорий. Этому способствует наша активность – мы участвуем фактически во всех федеральных программах. Находим дополнительные ресурсы и в областном бюджете – уже почти миллиард триста в этом году, только из областного бюджета, будут направлены на проекты по благоустройству. Объём работ, количество проектов, сумма финансирования – не просто рекордные, а колоссальные. Это хорошо, потому, что появление новых благоустроенных мест всегда вызывает положительные эмоции у населения. Да и, откровенно, заждались. Понятно желание привести в порядок все пустыри, которые зарастали тридцать лет, в течение двух-трех лет. Но хватит ли у нас сил? Настораживает, что часто проекты благоустройства становятся маленьким подвигом, как управленческим, так и строительным, мы общими усилиями, особенно федеральные программы, вытягиваем для того, чтобы сделать в срок и качественно, – сказал Андрей Травников.

Губернатор попросил оценить планы на 2024-2025 годы.

– Если чувствуете, что есть проблемы, лучше давайте мы заранее это учтём, – подчеркнул глава региона.

О реализации проектов благоустройства в регионе Губернатору доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В 2022 году в Новосибирской области было благоустроено 185 объектов – 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств. Важным достижением стало создание за счёт средств областного бюджета и бюджета города Новосибирска нового городского парка рядом с Ледовой ареной, площадью 18 гектар. Одновременно были профинансированы более 180 проектов благоустройства в рамках исполнения наказов депутатов Законодательного Собрания. Общий объём финансирования в рамках мероприятий по благоустройству составил более 1,7 млрд рублей.

В 2023 году запланировано благоустройство 412 объектов, общий объём финансирования работ составит более 2,2 млрд рублей. Только на благоустройство 271 объекта в Новосибирске в этом году направляется более 1,3 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber