У нового ЛДС в Новосибирске открылся самый крупный скейтпарк за Уралом

Самый крупный скейтпарк за Уралом открылся у нового ЛДС в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео Анны Терешковой
Самый крупный скейтпарк за Уралом открылся у нового ЛДС в Новосибирске. Площадка отвечает всем требованиям безопасности.
Как рассказала вице-мэр города Анна Терешкова, в составе скейтпарка есть два памп-трека – детский и взрослый. Первый предназначен для обучения детей, второй − для отработки навыков любителями и профессионалами.
− Мы готовы к юбилею города! Новый скейтпарк в новом парке Арена! – написала политик в своем телеграм-канале.
Скейтпарк действительно обещали открыть ко Дню города. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что площадка соответствует ГОСТам.
− Площадка соответствует ГОСТам. Она сертифицирована, то есть отвечает всем требованиям безопасности, − подчеркнул градоначальник.
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