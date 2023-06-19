Фото с места массового ДТП на Богдана Хмельницкого в Новосибирске показали спасатели. Фото: МАСС.

В МАСС показали фото с места страшного ДТП на Богдана Хмельницкого. Там 19 июня столкнулись несколько авто. В результате происшествия пострадали 6 машин и 3 человека.

Повреждения получили 6 машин. Фото: МАСС.

– Водитель автомобиля «Toyota RAV-4» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Nissan Sunny», пострадало ещё 4 автомобиля, двигавшихся в попутном направлении, – уточнили обстоятельства в МАСС.

Помощь врачей понадобилась троим. Машины стабилизировали на дороге, обеспечили их противопожарную безопасность.

Пострадали 3 человека. Фото: МАСС.

– По предварительной версии, водителю «Тойоты», мужчине 1951 г.р. стало плохо, и он потерял управление, – назвали причину случившегося в МАСС.

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