Фото с места массового ДТП на Богдана Хмельницкого в Новосибирске показали спасатели. Фото: МАСС.
В МАСС показали фото с места страшного ДТП на Богдана Хмельницкого. Там 19 июня столкнулись несколько авто. В результате происшествия пострадали 6 машин и 3 человека.
Повреждения получили 6 машин. Фото: МАСС.
– Водитель автомобиля «Toyota RAV-4» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Nissan Sunny», пострадало ещё 4 автомобиля, двигавшихся в попутном направлении, – уточнили обстоятельства в МАСС.
Помощь врачей понадобилась троим. Машины стабилизировали на дороге, обеспечили их противопожарную безопасность.
Пострадали 3 человека. Фото: МАСС.
– По предварительной версии, водителю «Тойоты», мужчине 1951 г.р. стало плохо, и он потерял управление, – назвали причину случившегося в МАСС.
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