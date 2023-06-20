В Новосибирске механик получил 300 часов обязательных работ за пьяное вождение

Водитель согласился пройти освидетельствование. Фото: Влад Комяков

Рабочий из Новосибирской области сел за руль пьяным под Новый год и получил почти полтора месяца обязательных работ. Инцидент произошел в ночь на 29 декабря 2022 года на улице Большевистская.

Сотрудники ДПС остановили 27-летнего водителя на «Тойоте Королла» в районе «Речного вокзала». Водитель согласился дыхнуть в алкотестер, устройство подтвердило опьянение у мужчины. Ранее его уже задерживали за пьяное вождение.

- Мужчина признал вину. Он работает в промышленной организации и растит двоих детей. Суд назначил ему более 300 часов обязательных работ с лишением права на управления транспортными средствами на два года. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Анастасия Папина.

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