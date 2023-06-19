«Был розлив топлива»: в Новосибирске у «Березовой рощи» загорелась иномарка

Автомобиль Nissan Wingroad загорелся в Дзержинском районе Новосибирска.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Автомобиль Nissan Wingroad загорелся в Дзержинском районе Новосибирска. ЧП произошло в понедельник, 19 июня. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 12:08. Иномарка стояла на парковке по адресу улица Гоголя, 180.
В 12:11 пожарные уже были на месте. В тушении принимали участие восемь человек и две единицы техники.
− Был розлив топлива, все ликвидировали. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС.
Как видно на фото, опубликованных в группе «АСТ-54», огонь полностью уничтожил автомобиль.
Огонь полностью уничтожил авто. Фото: «АСТ-54»
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