Фото с места гибели девятиклассника на мопеде под Новосибирском показали в прокуратуре

Мальчик съехал в траншею. Фото: прокуратура НСО.

Появились фото с места гибели девятиклассника на мопеде под Новосибирском. Произошла трагедия в ночь на 17 июня.

Авария произошла ночью. Фото: прокуратура НСО.

– Мальчик 2007 года рождения на мопеде ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожного полотна. Вблизи станции «Павино» съехал в траншею, в результате чего погиб, – уточнили подробности в прокуратуре Новосибирской области.

На месте ЧП работал и.о. прокурора Оби.

На месте ЧП работа и.о. прокурора Оби. Фото: прокуратура НСО.

В прокуратуре проводят проверку случившегося.

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