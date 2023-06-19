Фото с места гибели девятиклассника на мопеде под Новосибирском показали в прокуратуре

Мальчик съехал в траншею. Фото: прокуратура НСО.
Появились фото с места гибели девятиклассника на мопеде под Новосибирском. Произошла трагедия в ночь на 17 июня.
Авария произошла ночью. Фото: прокуратура НСО.
– Мальчик 2007 года рождения на мопеде ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожного полотна. Вблизи станции «Павино» съехал в траншею, в результате чего погиб, – уточнили подробности в прокуратуре Новосибирской области.
На месте ЧП работал и.о. прокурора Оби.
На месте ЧП работа и.о. прокурора Оби. Фото: прокуратура НСО.
В прокуратуре проводят проверку случившегося.
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