Две женщины утонули в Новосибирской области за один день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За один день в Новосибирской области утонули две женщины. Первая трагедия произошла на территории Новосибирского района, вторая – на территории Черепановского. Об этом на оперативном совещании 19 июня сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

По словам Виктора Орлова, причиной ЧП в Черепановском районе стало купание в месте неорганизованного отдыха в состоянии алкогольного опьянения. Второй случай не связан с купанием, там человеку стало плохо.

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по НСО, чтобы узнать детали произошедшего. Оказалось, что обе трагедии произошли в один день, а именно 16 июня.

Стало известно, что 57-летняя женщина утонула в озере около рабочего поселка Посевная. Другая жительница Новосибирской области переходила мост в районе садового общества «Наука» и внезапно почувствовала себя плохо. Сибирячка упала в воду и умерла.

− Тела погибших переданы сотрудникам полиции для выяснения всех причин и обстоятельств данных трагедий, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС.

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