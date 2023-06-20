В Новосибирске экс-директор медклиники потратила 250 тысяч на корпоративное такси, катаясь по своим делам

Сотрудница почти год пользовалась такси в личных целях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске бывший директор медклиники получила приговор за растрату денег на корпоративное такси. Подробности приговора рассказали в прокуратуре.

26-летняя сибирячка работала директором отдела коммуникации в одной из клиник Новосибирской области. Девушка подписала договор, в котором был пункт об использовании корпоративного такси для рабочих целей.

- С 23 сентября 2020 года по 13 августа 2021 года подсудимая совершала поездки на такси популярного сервиса, оплачивая поездки с корпоративного счета. Руководство проверила детализацию поездок и установило, что сотрудница совершала поездки в личных целях. Ущерб составил более 250 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Светлана Левшакова.

Руководители организации написали заявление, в полиции возбудили уголовное дело о растрате с использованием служебного положения в крупном размере. Девушка признала свою вину, написала явку с повинной и вернула 25 тысяч рублей.

- Ранее гражданка не судима, детей нет, характеризуется положительно. Суд назначил подсудимой 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор в законную силу не вступил, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре.

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