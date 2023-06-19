Врачи рассказали о состоянии рабочих, которые пострадали во время ремонта на ТЭЦ-5. Фото: прокуратура НСО.

Врачи рассказали о самочувствии рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5 в Новосибирске. Состояние у всех стабильное.

– Двое в ожоговой реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Один пациент в ожоговом отделении. Его состояние стабильное средней степени тяжести, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что во время работ на нефтеочистных стоках произошел хлопок внутри резервуара, где подрядчик проводил ремонт. Один человек в результате ЧП погиб, а трое получили ожоги.

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