Под Новосибирском девятиклассник на мопеде погиб, вылетев с дороги

Мопед подростка съехал с дороги и опрокинулся.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В районе города Обь девятиклассник попал в ДТП на мопеде и погиб. Об этом на оперативном совещании 19 июня сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.
Трагедия произошла 17 июня. Подросток ехал со стороны станции Аэрофлот в сторону станции Павино.
− В какой-то момент несовершеннолетний совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, − поделился подробностями Андрей Кульков.
Подросток погиб на месте.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в рабочем поселке Кольцово внедорожник сбил подростка на мопеде.
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