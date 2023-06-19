Под Новосибирском девятиклассник на мопеде погиб, вылетев с дороги

Мопед подростка съехал с дороги и опрокинулся. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В районе города Обь девятиклассник попал в ДТП на мопеде и погиб. Об этом на оперативном совещании 19 июня сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

Трагедия произошла 17 июня. Подросток ехал со стороны станции Аэрофлот в сторону станции Павино.

− В какой-то момент несовершеннолетний совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, − поделился подробностями Андрей Кульков.

Подросток погиб на месте.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в рабочем поселке Кольцово внедорожник сбил подростка на мопеде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber