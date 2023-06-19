В прокуратуре показали фото с места обрушения стены в пятиэтажке под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.
Появились фото с места обрушения стены в пятиэтажке в Татарске Новосибирской области. Было установлено, что на 1 этаже многоквартирного дома провалились межкомнатные стены с частичным обрушением пола в подвал.
На 1 этаже многоквартирного дома провалились межкомнатные стены с частичным обрушением пола в подвал. Фото: прокуратура НСО.
– В результате происшествия никто не пострадал, жильцам для размещения предоставлена квартира из маневренного фонда, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В прокуратуре проводят проверку случившегося. Фото: прокуратура НСО.
Прокуратура проводит проверку случившегося. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия лиц, ответственных за ремонт и содержание дома.
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