В прокуратуре показали фото с места обрушения стены в пятиэтажке под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Появились фото с места обрушения стены в пятиэтажке в Татарске Новосибирской области. Было установлено, что на 1 этаже многоквартирного дома провалились межкомнатные стены с частичным обрушением пола в подвал.

На 1 этаже многоквартирного дома провалились межкомнатные стены с частичным обрушением пола в подвал. Фото: прокуратура НСО.

– В результате происшествия никто не пострадал, жильцам для размещения предоставлена квартира из маневренного фонда, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В прокуратуре проводят проверку случившегося. Фото: прокуратура НСО.

Прокуратура проводит проверку случившегося. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия лиц, ответственных за ремонт и содержание дома.

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