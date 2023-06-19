«Тойота» выехала на встречку: в Новосибирске на Богдана Хмельницкого столкнулись две иномарки

На улице Богдана Хмельницкого произошло жесткое ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 19 июня, на улице Богдана Хмельницкого произошло жесткое ДТП. Как сообщили в группе «АСТ-54», лоб в лоб столкнулись две иномарки.

Участниками аварии стали Toyota RAV4 и Nissan Sunny. Как видно на записи видеорегистратора, «Тойота» выехала на встречку и на скорости врезалась в «Ниссан».

По словам очевидцев, водителю «Тойоты» стало плохо за рулем. Мужчина летел по встречке уже без сознания.

Информации о состоянии водителя на данный момент нет. На месте работают сотрудники полиции.

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