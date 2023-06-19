Жесткие фото с места столкновения «ВАЗа» и дорожного катка в Новосибирске показали спасатели

Отечественный автомобиль влетел в дорожный каток. Фото: спасатели МАСС

Спасатели показали жесткие фото с места столкновения «ВАЗа» и дорожного катка в Новосибирске. ДТП произошло в минувшую субботу 17 июня.

Напомним, отечественный автомобиль влетел в дорожный каток. В салоне легковушки находилась компания из пятерых молодых людей – три парня и две девушки. Водителя и пассажиров госпитализировали с различными травмами.

Сидевшего за рулем парня пришлось доставать из машины при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

− С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из легкового автомобиля был деблокирован водитель, молодой человек 2003 года рождения. С диагнозом «перелом левой ноги» он был транспортирован до автомобиля скорой медицинской помощи, − сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Водитель катка скрылся с места ДТП, бросив рабочую машину.

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