«От удара слетела обувь»: в Новосибирске ребенок получил перелом и ушибы, прокатившись на картинге

В Новосибирске ребенок получил перелом и ушибы, прокатившись на картинге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске ребенок пострадал при катании на картинге. Об этом в соцсети рассказала его мать. По ее словам, произошло ЧП еще 9 июня.

Как рассказала мать пострадавшего в паблике «Инцидент Новосибирск», при запуске машины ребенок набрал максимальную скорость. Машина, говорит мама, летела как бешеная. После чего ребенок врезался в колеса, за которыми стояло ограждение:

– Мы подбежали к ребёнку и начали его успокаивать. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара у ребёнка слетела обувь. Крики, слёзы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги. В это время сотрудник стоял и просто смотрел на нас, – рассказала женщина.

В больнице у несовершеннолетнего зафиксировали перелом грудины, а также ушибы мягких тканей.

В больнице у несовершеннолетнего зафиксировали перелом грудины, а также ушибы мягких тканей. Фото: "Инцидент Новосибирск".

По словам мамы, ребенок в сутки не мог прийти в себя. Женщина написала заявление в полицию.

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