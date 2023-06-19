Вела разгульный образ жизни: в Бердске женщина взыскала алименты на внуков со своей дочери

В Бердске женщина взыскала алименты на содержание детей со своей дочери. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Бердске женщина взыскала алименты на содержание детей со своей дочери. Бабушка воспитывала внуков, пока должница вела разгульный образ жизни. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

− Осенью прошлого года взыскатель, мать должницы, предъявила исполнительный лист в районное подразделение для взыскания алиментов на детей. Из-за разгульного образа жизни дочери, который привел к отбыванию наказания в местах лишения свободы, бабушка забрала себе на воспитание внуков, − отметили в публикации.

32-летняя жительница Бердска задолжала 91 тысячу рублей по алиментам. Однако выплачивать деньги она не спешила. Тогда судебный пристав вынесла в отношении нее постановления об ограничениях и запретах.

Примерно месяц женщину не могли застать по месту проживания, так как она снимала квартиру в другом районе. В итоге должницу нашли и привлекли к административной ответственности. Сибирячке дали 20 часов обязательных работ.

Бердчанку предупредили – если она не будет выплачивать алименты, ее привлекут к уголовной ответственности. Женщина решила взяться за ум и устроилась на работу крановщицей. За несколько месяцев сибирячка выплатила положенную сумму.

Недавно в отделение судебных приставов пришли женщина и ее дочь. Взыскатель сообщила о примирении и забрала исполнительный документ.

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