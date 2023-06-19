АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Эксперты агентства отметили, что повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено усилением бизнес-профиля банка вследствие планомерного и относительно низкорискового роста масштаба деятельности согласно утвержденной стратегии - при наращивании капитализации, сокращении доли проблемной задолженности и снижении прочих рисков деятельности. Универсальный характер деятельности Уралсиба определяет достаточно высокую диверсификацию его операционного дохода. Попадание в санкционные списки, по оценке АКРА, не должно существенным образом сказаться на структуре доходов банка.

Оценка собственной кредитоспособности Банка Уралсиб обусловлена адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности, а также удовлетворительным риск-профилем.