Жителя Ярославля оштрафовали за курение на борту самолета Москва – Новосибирск

Житель Ярославля устроил перекур на борту самолета Москва – Новосибирск и получил штраф. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Ярославля устроил перекур на борту самолета Москва – Новосибирск и получил штраф. Об этом рассказали в УТ МВД России по СФО.

Сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть аэропорта Толмачево. Как только самолет приземлился, на борт зашли сотрудники транспортной полиции. Они установили, что 26-летний молодой человек курил электронную сигарету в туалете.

В отношении парня составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 6.24 КоАП РФ – «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». В данном случае накладывается штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

− Протокол на сегодняшний день рассмотрен, правонарушитель подвергнут административному штрафу, − отметили в публикации.

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