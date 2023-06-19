Более 80% новосибирцев признались, что довольны своим браком или отношениями

9 из 10 новосибирцев довольны своим браком или любовными отношениями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
9 из 10 новосибирцев довольны своим браком или любовными отношениями. Такой результат показало исследование, проведенное сервисом SuperJob.
Как выяснили аналитики, 87% мужчин и 84% женщин счастливы в отношениях. Причем 48% и 46% соответственно однозначно в этом уверены.
Сложившийся союз не удовлетворяет 13% мужчин и 16% женщин. О том, что они абсолютно недовольны партнером, заявили 3% и 4% респондентов соответственно.
Оказалось, что у людей, которые считают себя родственными душами, намного чаще складываются гармоничные и счастливые отношения.
− Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» (по 62% среди мужчин и женщин). В неудовлетворенности отношениями втрое чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью», − показало исследование.
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