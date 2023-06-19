В Новосибирске двух экс-руководителей предприятия будут судить за хищение 25 млн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстанут два бывших руководителя компании «Трансэлектромонтаж». Экс-гендиректора и его зама обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в суд направила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

– Следствие установило, что с мая по декабрь 2020 года экс-руководители предприятия заключали фиктивные договора и предоставляли в ОАО «РЖД» исполнительскую документацию, содержащую ложные сведения о результатах выполнения строительных работ на станции Ижморская Западно-Сибирской железной дороги. Таким образом они похитили принадлежащие государственной компании свыше 25 миллионов рублей, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уголовное дело в отношении бывших руководителей по существу рассмотрят в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

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