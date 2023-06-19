Огромного судака поймал пенсионер под Новосибирском. Фото: предоставлено Сергеем.

Огромного судака поймал житель Новосибирской области. Он выловил его в Бердском заливе 18 июня.

– Поймал на спиннинг, с лодки джигом, – рассказал КП-Новосибирск родственник рыбака.

Вес судака, по словам пенсионера, 5 килограммов.

– Тесть обновил свой рекорд. Хорошее начало сезона, – добавил сибиряк.

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