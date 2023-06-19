В Новосибирске закрыли несколько опасных аттракционов после вмешательства прокуратуры

Один из аттракционов в Центральном парке уже закрыли. Фото: прокуратура НСО
В Новосибирске прокуратура проверила все аттракционы города после инцидента в Центральном парке. Две девочки получили там травмы во время катания на американских горках.
В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений.
− Установлено, что владельцами нескольких аттракционов эксплуатируется устаревшая техника, в том числе с техническими неисправностями, отсутствует обязательная информация о правилах пользования аттракционами, не имеется измерительных средств веса, роста, − сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Кроме того, не на всех площадках имелись средства для оказания первой медицинской помощи. В итоге опасные аттракционы закрыли. Некоторые нарушения уже устранили – например, установили измерительные приборы и подготовили аптечки.
В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление мэрии Новосибирска. Сейчас проверки проходят в районах области.
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