Пробки в шесть баллов сковали Новосибирск утром 19 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 19 июня проезд по Новосибирску затруднили шестибалльные пробки. Рассказываем, где сегодня самые сильные заторы.

Не проехать по улицам Станционной, Широкой, проезду Энергетиков. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского. Не проехать по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко, сообщает «2ГИС».

Пробки на проспекте Карла Маркса, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Добролюбова, Никитина и Кирова.

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