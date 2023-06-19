Прокуратура организовала проверку после обрушения стены в пятиэтажке под Новосибирском

Прокуратура заинтересовалась историей с обрушением стены в пятиэтажке в Татарске. Фото: администрация Татарского района

Прокуратура заинтересовалась историей с обрушением стены в пятиэтажке в Татарске. Сотрудники ведомства организовали проверку по данному факту.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 18 июня. Пострадал дом, расположенный на улице Чехова. Как рассказывали в администрации Татарского района, произошел провал межкомнатных стен в одной из квартир, после чего часть деревянного пола обрушилась в подвальное помещение.

− Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, − отметили в региональной прокуратуре.

В ЧП обошлось без пострадавших. Новосибирцам, в квартире которых обрушилась стена, предоставили жилье из маневренного фонда.

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