«Какой романтик»: в Новосибирске заметили мужчину, спящего на бордюре рядом с плюшевым медведем

Мужчина спал на бордюре, положив голову на большого плюшевого медведя. Фото: АСТ-54

Жители Дзержинского района Новосибирска недавно могли наблюдать забавную картину – неизвестный мужчина спал на бордюре, положив голову на большого плюшевого медведя. В соцсетях предположили, что «сибирскому Ромео» отказала дама сердца.

Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Автор поста отметила, что мужчина лежал на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе.

− Может кто-то потерял любимого? – написала сибирячка.

Местная жительница добавила, что лежащий на тротуаре мужчина был жив. Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное.

− Ох уж эти королевы, очередного мужика довели.

− Какой романтик, − не унимались комментаторы.

Кому на самом деле предназначался плюшевый мишка – история умалчивает.

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