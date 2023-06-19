«Какой романтик»: в Новосибирске заметили мужчину, спящего на бордюре рядом с плюшевым медведем

Мужчина спал на бордюре, положив голову на большого плюшевого медведя. Фото: АСТ-54
Жители Дзержинского района Новосибирска недавно могли наблюдать забавную картину – неизвестный мужчина спал на бордюре, положив голову на большого плюшевого медведя. В соцсетях предположили, что «сибирскому Ромео» отказала дама сердца.
Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Автор поста отметила, что мужчина лежал на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе.
− Может кто-то потерял любимого? – написала сибирячка.
Местная жительница добавила, что лежащий на тротуаре мужчина был жив. Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное.
− Ох уж эти королевы, очередного мужика довели.
− Какой романтик, − не унимались комментаторы.
Кому на самом деле предназначался плюшевый мишка – история умалчивает.
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