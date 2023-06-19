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НовостиОбщество19 июня 2023 0:00

Готовьте вентиляторы: в Новосибирск на сутки вернется жара до +29

Рабочая неделя в Новосибирске начнется с дождей и похолодания
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Погода в Новосибирске будет переменчивой.

Погода в Новосибирске будет переменчивой.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Предстоящая рабочая неделя совсем не порадует новосибирцев температурными перепадами. Об этом рассказали в новосибирском гидрометцентре.

- В понедельник, 19 июня, днем будет +29 градусов, ночью +12 градусов. Возможна облачность, дождей не ожидается, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

А вот с 20 июня в область придет похолодание: днем столбик термометра не поднимется выше отметки + 20 градусов (лишь в некоторых районах будет +27 градусов). А ночью и вовсе похолодает до +2 градусов в некоторых районах.

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