В Новосибирске 70% самоубийств совершают пьяные

Большинство травм новосибирцы тоже получают пьяными.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Минздрав Новосибирской области со ссылкой на судмкжэксперта Алексея Ламанова обнародовал статистику о том, сколько человек умерли пьяными. Об этом сообщает издание infopro54.ru.
Выяснилось, что на пьяных жителей Новосибирской области приходится 80% травм и 70% самоубийств.
— Практически все бытовые убийства, все бытовые преступления совершаются на фоне алкогольного опьянения, — говорит Алексей Ламанов.
Кроме того, 95% утоплений в летнее время приходятся на выпивших людей. Минзлрав напоминает, что набо пять остродеровка
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