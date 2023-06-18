В Новосибирске среди лета ударят заморозки до +2 градусов

Город ждут дожди. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Капризная сибирская погода, похоже, совсем не хочет облегчить жизнь новосибирцам. Совсем скоро столицу Сибири ждут заморозки.

- Ночью 20 июня температура по области опустится до +2 градусов, днем ожидается +15 градусов, - сообщили в новосибирском гидрометцентре. - Возможны сильные грозы, в некоторых районах будет град.

С 21 июня начнет постепенно холодать: в пятницу столбик и вовсе покажет все + 16 гравсов.Небольшой дождь синоптики тоже прогнозируют только в пятницу, 23 июня. Так что обязательно выбирайтесь на прогулку.

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