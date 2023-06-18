В Новосибирске инклюзивная кофейня «Шарлотка» приостановит работу с 20 июня

Кофейня закроется с 20 июня. Фото: vk.com/charlottnsk

Инклюзивная кофейня «Шарлотка» была единственным в городе заведением, где работали бариста с ментальными особенностями. Работала точка в «Меге», но уже со вторника, 20 июня, гости не смогут туда заглянуть: кофейня объявила о временном закрытии.

- Причина проста: нехватка трафика в летнее время: мало гостей, соответственно, очень маленький денежный оборот, - объяснили в кофейне.

Когда кофейня откроется вновь и будет ли она работать в прежднем формате, пока неясно. В «Шарлотке» подчеркнули, что закрываются на неопределенный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber