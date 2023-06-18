В Новосибирске инклюзивная кофейня «Шарлотка» приостановит работу с 20 июня

Кофейня закроется с 20 июня. Фото: vk.com/charlottnsk
Инклюзивная кофейня «Шарлотка» была единственным в городе заведением, где работали бариста с ментальными особенностями. Работала точка в «Меге», но уже со вторника, 20 июня, гости не смогут туда заглянуть: кофейня объявила о временном закрытии.
- Причина проста: нехватка трафика в летнее время: мало гостей, соответственно, очень маленький денежный оборот, - объяснили в кофейне.
Когда кофейня откроется вновь и будет ли она работать в прежднем формате, пока неясно. В «Шарлотке» подчеркнули, что закрываются на неопределенный срок.
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