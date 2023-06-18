Раскрасили даже собаку: в Новосибирске прошел фестиваль красок

На фестивале раскрасили даже собаку. Фото: Анна ПАШАГИНА

В воскресенье, 18 июня, в Новосибирске прошел фестиваль красок: в этот раз любители ярких цветов собрались в парке Кирова.

- Фестиваль красок - это яркие люди, тонна краски разных цветов, два часа музыки и танцев, свободный вход без возрастных ограничений, - обещали организаторы. И не подвели: раскрашенные сибиряки с удовольствием танцевали у сцены.

Для гостей фестиваля прошел концерт. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кстати, сменили имидж не только люди, но и животные: одним из самых необычных участников фестиваля стал пес, чья шерсть после залпов краски больше напоминала радугу. Кстати, саму краску на фестивале можно было купить за 200 рублей.

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